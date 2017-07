Eindhoven en Utrecht hebben wat van de ideale stad, zegt de EU

Volgens de Commissie is Eindhoven de leukste stad in de categorie kleine en middelgrote steden - steden met 50.000 tot 250.000 inwoners. In die categorie staat Den Bosch op de derde plaats.

Eindhoven scoort goed op het culturele vlak, met name voor het aantal bioscoopstoelen en theaters krijgt de lichtstad punten.

Ook de creatieve economie wordt geprezen. In Eindhoven werken veel mensen in de creatieve sector, ICT-ontwikkeling en designwereld. Vandaag bleek ook uit cijfers van het CBS dat de economie in de Brabantse stad goed draait. De groei is er groter dan in steden in de Randstad.