Microsoft ontslaat duizenden medewerkers

Microsoft, het bedrijf achter Windows en Office, ontslaat duizenden medewerkers. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onduidelijk. Nadat het nieuws via het persbureau Reuters was uitgelekt, wilde Microsoft alleen bevestigen dat duizenden werknemers hun baan verliezen, voornamelijk buiten de VS.

Vooral mensen op de verkoopafdeling zijn de dupe. Microsoft wil minder tijd steken in het verkopen van traditionele licenties voor softwarepakketten op een computer.

Het bedrijf uit de VS richt zich steeds meer op het verkopen van doorlopende abonnementen voor het gebruik van diensten op verschillende apparaten zoals tablets, smartphones en laptops, het zogeheten 'cloud computing'.

Er werken nu nog zo'n 120.000 mensen wereldwijd bij Microsoft, waarvan zo'n 23.000 bij verkoop- en marketingafdelingen.