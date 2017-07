Federer hoeft slechts even aan te zetten tegen Lajovic

Roger Federer heeft ook in zijn tweederondepartij van Wimbledon geen averij opgelopen. De zevenvoudig kampioen moest slechts een set aanzetten tegen de Serviër Dusan Lajovic: 7-6 (0), 6-3, 6-2.

Federer begon rommelig en hij verloor zowaar de eerste zeven punten. De Zwitser maakte een break achterstand echter snel ongedaan, zette in de tiebreak aan en gunde de nummer 79 van de wereld daarin geen punt.

Bedreigen

In het vervolg kon Lajovic Federer aardig partij bieden, maar geen moment bedreigen. Federer hoefde niet diep te gaan, maar ging wel steeds beter spelen.

De Zwitser jaagt in Londen op zijn achtste Wimbledon-titel. In 2012 was hij voor het laatst de sterkste.