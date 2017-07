Onderzoek: huilers kunnen langer alleen zijn dan gedacht

Zeehondenpups kunnen veel langer zonder moeder dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in het natuurgebied Eems-Dollard, op de grens van Nederland met Duitsland.

Nu is afgesproken dat huilers opgevangen worden als ze zeker twee uur alleen zijn geweest. Volgens Omrop Fryslân blijkt uit onderzoek dat de dieren tot wel acht uur zonder hun moeder kunnen.

De huilers krijgen melk van verschillende moeders. Tot nu toe werd altijd gedacht dat de jonge zeehonden alleen bij hun eigen moeder zogen.

Terughoudend

Volgens de onderzoekers moet daarom terughoudend worden omgegaan met het opvangen van pups. Iedereen wordt gevraagd de dieren vooral met rust te laten. Er zijn aanwijzingen dat de opvang niet altijd goed is voor jonge zoogdieren. De zeehondencrèche in Pieterburen is het hiermee eens.

Vorige week maakte staatssecretaris Martijn van Dam bekend dat een wetenschappelijke commissie een advies gaat opstellen over de beste manier om zeehonden op te vangen.