Luiten start matig in Ierland, ondanks hole-in-one

Joost Luiten is het Iers Open matig gestart. De Nederlandse golfer sloot de eerste dag af met 71 slagen, één onder par. Daarmee staat Luiten gedeeld 85ste en is het maar de vraag of hij vrijdag de cut gaat halen in Londonderry.

Na veertien holes leek Luiten helemaal kansloos, want op dat moment stond hij op +2. Met een hole-in-one (eagle) en een birdie op de laatste vier holes hield de Rotterdammer zichzelf nog enigszins in leven.

"Die hole-in-one op de zesde, mijn vijftiende hole, was lekker en een birdie meteen daarna ook, want dat zorgde ervoor dat ik onder par eindig. Maar mijn spel was niet goed genoeg vandaag, ik maakte te veel foutjes", reageerde Luiten op zijn website.

De Amerikaan Daniel Im en de Fransman Benjamin Hebert voeren voorlopig de ranglijst aan. Het tweetal noteerde acht birdies, daarmee staan ze op -8.