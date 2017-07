Politie zet waterkanonnen in tegen anti-G20-betogers

De demonstratie van G20-tegenstanders had de naam Welcome to Hell en was bedoeld als 'ontvangst' voor de staatshoofden en regeringsleiders die in Hamburg zijn aangekomen voor de top.

De politie had vooraf gewaarschuwd hard te zullen optreden als de betogers van de route afwijken of gewelddadig zouden worden. Volgens schattingen van de politie zijn er zo'n 8000 demonstranten in de stad die bereid zijn om geweld te plegen.