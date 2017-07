'Verveelde' Tomic krijgt boete en ziet racketsponsor afhaken

Bernard Tomic en Daniil Medvedev zijn op Wimbledon gestraft voor hun wangedrag. Tomic moet ruim 17.000 euro betalen, omdat hij na zijn wedstrijd in de eerste ronde had toegegeven een blessure te hebben gesimuleerd.

De Australiër, die werd uitgeschakeld door Mischa Zverev, had bovendien gezegd dat hij zich tijdens zijn partij 'verveeld' had. "Ik was er mentaal niet helemaal bij", luidde zijn opvallende commentaar. "Ik weet niet hoe het komt, maar ik stond op de baan en verveelde me."

Voor Tomic had de affaire nog meer consequenties. Zijn racketsponsor Head liet weten het contract met de Australiër te beëindigen. "We zijn enorm in Bernard teleurgesteld. Zijn uitspraken staan haaks op onze beleving van het tennis, waar het gaat om passie, professionalisme en respect voor de sport", zo liet Head in een verklaring weten.