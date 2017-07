Verstappen: plezier maken voldoende om pech uit hoofd te zetten

Ondanks alle pech van de laatste tijd, ziet Verstappen ook progressie bij zijn team. "We lopen in op Ferrari, maar we zijn er nog niet. De auto is nog steeds niet snel genoeg. Mercedes heeft een voorsprong. Ferrari hebben we in zicht, maar de situatie kan per circuit verschillen. In Bakoe waren we Ferrari eigenlijk voorbij, maar dat kan hier in Oostenrijk weer helemaal anders zijn."

Dat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo met vier podiumplaatsen (inclusief een zege) aanmerkelijk beter presteert dan de Nederlander, zegt volgens Verstappen niets. "Ik weet zeker dat ik niets verkeerd doe. Het team kan alles analyseren."