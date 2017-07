Celstraf voor man die vrouw van trap af schopte in Berlijn

De man die vorig jaar in een metrostation in Berlijn een vrouw van de trap af schopte, moet twee jaar en elf maanden de cel in. Volgens de rechtbank is de 28-jarige Bulgaarse dader schuldig aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Tegen de man was drie jaar en negen maanden geƫist.

Het incident, dat in oktober gebeurde, werd gefilmd door bewakingscamera's. De beelden werden op internet veel gedeeld en bekeken.

Op de beelden is te zien hoe de man met enkele vrienden door het metrostation loopt en vanuit het niets de vrouw in haar rug trapt. Ze valt voorover van de trap af en blijft gewond liggen. De dader en zijn vrienden lopen door alsof er niets is gebeurd.

De vrouw liep een gebroken arm op en een hoofdwond. Tijdens het proces zei ze nog maanden last te hebben gehad van het incident.