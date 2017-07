Frankrijk wil vanaf 2040 niet meer rijden op fossiele brandstof

In 2040 moeten er in Frankrijk geen benzine- of dieselauto's meer verkocht worden. Dat is het plan de Franse minister van Milieu Nicolas Hulot.

Hulot presenteerde een uitgebreid milieuplan, waarin wordt beschreven hoe Frankrijk de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs wil gaan naleven. Iedereen met een diesel van voor 1997 of een benzine-auto van voor 2001 moet subsidie krijgen om de auto in te ruilen voor een minder vervuilend exemplaar.

Het klimaatplan is nog veel uitgebreider en moet de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Ook de sterke Franse afhankelijkheid van kernenergie moet worden teruggedrongen, van 80 procent nu naar 50 procent in 2025.

Volvo

Frankrijk is niet het eerste land dat auto's die op fossiele brandstoffen rijden in de ban wil doen. Noorwegen wil dat in 2025 al bereikt hebben. Vanaf 2030 willen de Noren ook geen schepen meer toestaan die vervuilende stoffen uitstoten.

India streeft ernaar om vanaf 2030 alleen nog de verkoop van elektrische auto's toe te staan. En gisteren maakte het Zweedse automerk Volvo bekend vanaf 2019 alleen nog auto's op de markt te brengen met gedeeltelijke of volledige elektrische aandrijving.

Hulot werd in mei benoemd tot minister van Milieu door de nieuwe Franse president Macron.