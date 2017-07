Ruim 40 ton illegale gewasbeschermingsmiddelen onderschept

In het kader van een Europese actie is in Nederland ruim 40 ton aan illegale gewasbeschermingsmiddelen onderschept. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nam in samenwerking met de politie en de douane 44.000 kilo in beslag.

Dat gebeurde in februari en maart in de Operation Silver Axe 2 van Europol. Nederland had een leidende rol in de operatie in 16 lidstaten van de Europese Unie. In totaal werd 122.000 kilo aan illegale en namaakmiddelen in beslag genomen.

Verboden stoffen

De NVWA voerde samen met de politie verkeerscontroles uit en via de douane werden zendingen onderschept die van buiten Europa op weg waren naar Nederland.

Binnen de Europese Unie mogen alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die getoetst zijn op schadelijke effecten voor het milieu en de volksgezondheid. Middelen die niet zijn getest, bevatten soms verboden stoffen. Soms vermengen fabrikanten daarin stoffen die gevaar opleveren voor mens, dier en milieu.