Ryanair klaagt over Nederland en annuleert routes

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair verplaatst een aantal vliegroutes naar Duitsland omdat er in Nederland geen ruimte meer is voor de vluchten. Op een persconferentie in Amsterdam spuide topman Michael O'Leary zijn onvrede over het beleid in Nederland.

"We worden tegengewerkt", zegt O'Leary. Hij is van plan een klacht in te gaan dienen bij de Nederlandse en Europese mededingingsautoriteiten, want andere luchtvaartmaatschappijen krijgen volgens hem wel voordelen.

Ryanair zou komend winterseizoen zes routes op Eindhoven opstarten, maar er is geen plek op die luchthaven. Drie routes worden nu geschrapt, drie worden verplaatst naar Weeze.

Buren

Ryanair houdt nog altijd bijna veertig routes op Eindhoven een een handvol op Schiphol, maar de luchtvaartmaatschappij had dat aantal graag uitgebreid. Volgens O'Leary kan concurrent KLM wel probleemloos uitbreiden.

Schiphol wijst op eerder gemaakte afspraken met onder meer buurtbewoners over het maximum aantal vluchten. Daardoor is het aantal plaatsen voor luchtvaartmaatschappijen beperkt.

Grote grap

Om toch verder te kunnen uitbreiden, investeert Schiphol in het vliegveld in Lelystad. Dat wordt opgeknapt en uitgebreid, maar in die luchthaven ziet de Ryanair-topman weinig toekomst.

"Daar verhuist geen enkele luchtvaartmaatschappij vrijwillig naartoe", aldus de uitgesproken topman van Ryanair. Hij hekelt de beperkingen die Lelystad zijn opgelegd. De komende jaren mogen er maximaal 10.000 vluchten per jaar vanaf Lelystad vertrekken.

"Die luchthaven is nog niet eens open en er gelden al beperkingen. Het is een grote grap", aldus O'Leary.