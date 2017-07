Trump waarschuwt Noord-Korea, maar trekt geen 'rode lijn'

President Trump heeft op een persconferentie in Warschau de naties opgeroepen Noord-Korea te confronteren met de gevolgen van zijn "zeer, zeer slechte gedrag".

Hij zei dat de VS harde maatregelen tegen Noord-Korea overweegt, maar ook dat hij "geen rode lijnen trekt". "|We gaan de komende weken en maanden zien wat er gebeurt met betrekking tot Noord-Korea."

Rode lijn

"Rode lijnen" verwijst naar Syriƫ, waar Trump in april een militaire luchthaven liet bestoken met kruisraketten. Dat was een reactie op een gifgasaanval van het Syrische leger, waarmee president Assad volgens hem "vele rode lijnen" had overschreden.

Eerder had Trumps voorganger Obama het gebruik van gifgas het overschrijden van een rode lijn genoemd, die de VS niet zou tolereren.

Militair ingrijpen

De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley waarschuwde vannacht dat de VS desnoods bereid is tot militair optreden om de nucleaire dreiging van Noord-Korea tegen te gaan.

Dinsdag testte Noord-Korea een intercontinentale raket, die mogelijk krachtig genoeg was om Alaska te bereiken. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei gisteren op de staatstelevisie uitdagend dat het een cadeautje voor Trump was.

Geestverwanten

Op de persconferentie in Warschau prees Trump Polen voor zijn rol bij het bestrijden van IS. Ook merkte hij op dat Polen een van de weinige NAVO-landen is die zich houden aan de norm dat minimaal 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie besteed moet worden.

Trump en de Poolse regering zien elkaar als geestverwanten. Trump bezoekt Polen aan de vooravond van de G20 in Hamburg. Het is het eerste Europese land dat hij als president bezoekt, na zijn bezoeken aan de EU en de NAVO in Brussel en de G8 op Siciliƫ.

Joodse opstand

Vanmiddag zal Trump een toespraak houden bij het monument voor de opstand van Warschau tegen de nazi-bezetting in 1944. Volgens delen van de tekst die beschikbaar zijn gesteld zal hij zeggen dat de toekomst van de westerse beschaving op het spel staat en zal hij Polen prijzen als een land dat voorop gaat bij de verdediging van het Westen.

Hij gaat niet naar het gedenkteken voor de opstand in het joodse getto van Warschau in 1943. De joodse gemeenschap in Polen heeft daar zijn "diepe teleurstelling" over geuit en opgemerkt dat alle Amerikaanse presidenten en vice-presidenten die Polen sinds de val van het communisme in 1989 bezochten, wel naar het monument gingen.