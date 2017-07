NOC*NSF vroeg Camiel Eurlings op te stappen vanwege mishandeling

Sportkoepel NOC*NSF heeft dit voorjaar aan Camiel Eurlings gevraagd om zich terug te trekken als bestuurslid. Eurlings werd verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin in 2015, en de sportkoepel wilde hem niet in het bestuur totdat zijn ex-vriendin akkoord was met zijn straf, meldt de Volkskrant. Eurlings weigerde, omdat hij zichzelf onschuldig acht.

Eurlings trof in maart niettemin een schikking met justitie. Hij kreeg een werkstraf, die hij volgens het Openbaar Ministerie intussen naar behoren heeft afgerond.

VOG

Een probleem voor Eurlings is dat de schikking op zijn strafblad staat, waardoor het de vraag is of de ex-politicus een verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgt. Dat is van belang, omdat bestuursleden en de directie van NOC*NSF voortaan een VOG moeten overleggen.

Maar het is de vraag of Eurlings echt uit het bestuur gezet kan worden. Hij is namelijk ook lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en alleen het IOC kan hem uit zijn functie zetten bij de sportkoepel.

Eurlings zelf twijfelt er niet aan dat hij een VOG krijgt, zegt zijn woordvoerder tegen de krant. Die bevestigt dat NOC*NSF op zijn vertrek heeft aangedrongen.

KLM

Eurlings was tussen 2007 en 2010 minister van Verkeer en Waterstaat namens het CDA. Daarna was hij topman bij KLM, waar hij in 2014 door de raad van commissarissen aan de kant werd gezet.

Sinds 2013 is hij betrokken bij NOC*NSF en lid van het IOC.