Vrouwen bouwen forse schulden op in vrouwenopvang

Geheim verblijfadres

De hoogzwangere Sandra (niet haar eigen naam) is zo'n vrouw. Vanwege huiselijk geweld kwam zij samen met haar drie kinderen terecht in de vrouwenopvang, op een geheim verblijfadres. Vervolgens verviel haar recht op een uitkering en op toeslagen. Dit terwijl de vaste lasten van haar oude woning, waar haar man nog woont, voor haar rekening bleven. Ook moest Sandra van haar oude gemeente de helft van de uitkering terugbetalen. Geld dat al uitgegeven was aan vaste lasten.

Om van deze lasten af te komen, moest zij scheiden van haar man en had ze een advocaat nodig. Alleen kon ze de kosten hiervan niet opbrengen. En de advocaat ging pas aan de slag als de eerste nota werd betaald. Ze kwam hierdoor in een neerwaartse spiraal: het lukte Sandra niet van de vaste lasten af te komen, het regelen van een inkomen lukte evenmin, en de schulden namen met de maand toe. En mocht Sandra over een tijdje klaar zijn om de opvang te verlaten, dan is de kans op een huurhuis gezien haar schuld nihil.