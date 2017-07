Steeds meer olifanten moeten toerist in Azië vermaken

In Azië leven steeds meer olifanten in gevangenschap om toeristen te vermaken. Uit een onderzoek van dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection blijkt dat bijvoorbeeld in Thailand nu 30 procent meer olifanten in gevangenschap worden gehouden dan vijf jaar geleden.

De organisatie maakt zich daar grote zorgen over, omdat ongeveer driekwart van deze olifanten een verschrikkelijk leven zou hebben. "Ze leven in onacceptabele omstandigheden", zegt World Animal Protection.

Geketend

De olifanten worden mishandeld en hun leven lang ingezet voor shows of ritten met toeristen. Ze zitten opgesloten of zijn geketend in kleine verblijven. Het voedsel is slecht en de aandacht voor de gezondheid van de dieren is zeer beperkt, zegt de dierenorganisatie.

Voor het onderzoek zijn 220 locaties bezocht in zes Aziatische landen. Het welzijn van zo'n 3000 olifanten is beoordeeld. Alle parken die ritten op een olifant of shows aanbieden, scoren een onvoldoende.

Veel olifanten zijn in de toeristensector beland nadat de commerciële houtkap in Thailand werd verboden, nu dertig jaar geleden. Maar het gaat volgens World Animal Protection allang niet meer alleen om olifanten uit de bosbouw. Er worden olifanten in gevangenschap geboren en uit het wild gehaald om toeristen te vermaken.

Acceptabel vermaak

Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van het leed achter dit toeristisch vermaak. Uit een onderzoek van TNS blijkt dat 26 procent van de Nederlanders een olifantenrit een acceptabele vorm vermaak vindt. Drie jaar geleden was dit nog 39 procent.