'Turkse directeur Amnesty International opgepakt'

De directeur van Amnesty International in Turkije is gisteravond gearresteerd, samen met een tiental andere prominente mensenrechtenactivisten en kopstukken van non-gouvernementele organisaties. Dit melden Turkse media en medewerkers van Amnesty.

De groep zou zijn gearresteerd in een hotel op het eiland Buyukada, dicht bij Istanbul. Daar waren ze bijeen voor een training. Waarom ze zijn gearresteerd, is nog onduidelijk.

Geen contact

Volgens de Turkse krant Hurriyet wordt de groep vastgehouden in een lokaal politiebureau. Onder hen is ook Idil Eser, die aan het hoofd staat van Amnesty in Turkije. Ze zouden tot dusver geen contact mogen hebben met advocaten of familieleden.

Amnesty Turkey eist onmiddellijke vrijlating van Eser en de andere gevangenen, meldt de organisatie op Twitter.