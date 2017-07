Wereldrecord India: 66 miljoen bomen geplant op een dag

India heeft zijn eigen wereldrecord verbeterd. Vorig jaar werden in de deelstaat Uttar Pradesh op één dag 50 miljoen bomen geplant. Het nieuwe record staat nu op naam van de deelstaat Madhya Pradesh. Daar zijn in twaalf uur tijd ruim 66 miljoen bomen geplant.

Aan de actie langs de Narmada-rivier, die zondag werd gehouden, deden ongeveer anderhalf miljoen mensen mee. De boomplantdag past in het klimaatbeleid van India, dat na China en de VS het land is dat de meeste broeikasgassen uitstoot.

De regering heeft bij de besprekingen over het klimaatakkoord van Parijs beloofd dat zo'n 6 miljard euro wordt uitgetrokken voor het aanplanten van nieuwe bossen. Dat komt bij elkaar neer op ongeveer 95 miljoen hectare bos; ruim 23 maal de oppervlakte van Nederland.

Hele wereld

Shivraj Singh Chouhan, de premier van de deelstaat Madhya Pradesh, sprak van een historische dag. Met de boomplant-actie dienen we niet alleen de deelstaat, maar de hele wereld, twitterde hij.