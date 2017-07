Fernando Torres is ook komend seizoen nog speler van Atlético Madrid. De 33-jarige aanvaller heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Torres is een kind van de club. Als elfjarige kwam hij bij de jeugdopleiding terecht en in 2001 maakte hij als 17-jarige zijn debuut in de hoofdmacht van Atlético, toen nog uitkomend in de tweede divisie.

Na zeven seizoenen vertrok hij naar Liverpool. Daarna speelde hij nog voor Chelsea en AC Milan, voordat hij in 2015 terugkeerde naar 'zijn' Atlético.