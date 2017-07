'Saudi-Arabië verspreidt extremisme met miljarden, ook in West-Europa'

De auteur van het rapport vindt dat de Britse regering maatregelen zou moeten overwegen "om bepaalde vormen van financiering te blokkeren". Al zal het lastig zijn om dat via de wet te regelen, vermoeden de onderzoekers, want volgens sommigen zou dat neerkomen op 'buitensporige staatsbemoeienis met religie'.

Ook in Nederland is het voor buitenlandse machten niet verboden om bijvoorbeeld moskeeën en scholen te steunen. "In Nederland is eigenlijk niets geregeld," zegt terrorisme-deskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden.

"De AIVD maakt zich wel zorgen om het wahabisme. Maar tot nu toe wordt er weinig concreet mee gedaan. Juridisch zal het ongetwijfeld ook lastig zijn, maar geopolitieke en economische overwegingen spelen ook een rol. Daarnaast hebben in Nederland religieuze organisaties traditiegetrouw een grote vrijheid om eigen instellingen en scholen te stichten. Uiteindelijk is het een politieke vraag. In andere landen is er kennelijk minder politiek koudwatervrees om dit te duiden als ongewenste buitenlandse beïnvloeding."