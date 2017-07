Rijksmuseum van Oudheden koopt zwaard uit de bronstijd

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een zwaard van 3500 jaar oud gekocht. Het is volgens het museum 'een icoon van de Nederlandse bronstijd'. Bij het veilinghuis Christie's in Londen werd volgens Omroep West 550.000 euro betaald voor het zwaard.

Het zwaard werd tussen 1894 en 1900 gevonden op landgoed Ommerschans in Overijssel. Het is 68 centimeter lang. Daarmee is het volgens het museum te groot om mee te vechten. Het is een ceremonieel zwaard, dat niet geslepen is.

Oude wens

Het is een oude wens van het Leidse museum om het Zwaard van Ommerschans te bemachtigen. Het verhuisde met de eigenaren in 1927 naar Duitsland. Sinds die tijd probeert het museum het al te kopen. Erfgenamen hebben het nu naar de veiling gebracht.

Het is een van de meest zeldzame en bijzondere objecten uit de Nederlandse én Europese prehistorie, stelt het museum.

Serie van zes

Het zwaard van Ommerschans hoort bij een serie van zes bronzen zwaarden, waarschijnlijk van dezelfde meester-bronsgieter. Volgens het Rijksmuseum van Oudheden is dit exemplaar het meest indrukwekkende, gave en wetenschappelijk meest interessante.

Sinds 2005 heeft het museum al een kleiner exemplaar uit de serie in bezit. Dat werd in 1947 bij Nieuwegein gevonden. Andere exemplaren zijn in het bezit van onder andere het British Museum.