12-jarigen maken zich op voor Vierdaagse vol vlogs, vrolijkheid en vrede

Een van de kinderen die meedoet, is de 12-jarige Loujein uit Elst. Ze vluchtte uit Syriƫ en woont inmiddels drie jaar in Nederland. Het meisje had al veel over de Vierdaagse gehoord en wilde graag een keer meedoen.

Het vloggen vindt ze een leuke bijkomstigheid. "Met mijn filmpjes wil ik laten zien dat vluchtelingenkinderen ook gewoon mensen zijn."

Ook de andere kinderen lopen vooral voor de gezelligheid mee in het V-Team. Maar Dylan kijkt ook al uit naar de finish in Nijmegen, waar de St. Annastraat dan wordt omgetoverd tot de Via Gladiola. "Ik wil graag weten hoe dat voelt."