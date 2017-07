Favoriet Kvitová strandt in tweede ronde Wimbledon

Petra Kvitová is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De toernooiwinnares van 2011 en 2014 boog met 3-6, 6-1, 2-6 voor de Amerikaanse Madison Brengle, die in de eerste ronde van Richèl Hogenkamp had gewonnen.

De 27-jarige Tsjechische, favoriet voor de titel bij de bookmakers, begon slecht aan de partij. Ze leverde in de eerste set maar liefst vier keer haar opslag in en moest toezien hoe Brengle met 3-6 aan het langste eind trok.

Kvitová leek echter op tijd weer bij de les en won overtuigend de tweede set, maar in de derde set leek haar spel, mede door fysieke problemen, nergens meer op.

De Tsjechische had last van haar maag en oogde uitgeput. Ze maakte nog wel een break achterstand ongedaan, maar vervolgens strooide ze weer met missers.

Comeback na blessure

Kvitová had gehoopt op Wimbledon meer te kunnen laten zien. Ze won in aanloop naar het toernooi in Londen het WTA-toernooi van Birmingham en dat was een flinke opsteker na de ernstige blessure aan haar linkerhand die ze opliep in december vorig jaar.

Bij een overval in haar appartement werd ze door een inbreker gestoken in haar hand. Daardoor kon ze vijf maanden niet in actie komen. Op Wimbledon versloeg ze in de eerste ronde nog de Zweedse Johanna Larsson met 6-3, 6-4.

Door de uitschakeling van Kvitová is Venus Williams de enig overgebleven oud-winnares in het vrouwentoernooi. De Amerikaanse bereikte vandaag de derde ronde door Wang Qiang te verslaan.