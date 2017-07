Nadal en Murray denderen door op Wimbledon

Titelhouder Murray won eerder op de avond met 6-3, 6-2, 6-2 van Dustin Brown.

De Duitse nummer 97 van de wereld kan prima uit de voeten op het gras en was een potentieel gevaarlijke tegenstander voor Murray. Zo won Brown in Halle (2014) en op Wimbledon (2015) al eens van Rafael Nadal, tweevoudig winnaar in Londen.

Tegen Murray had Brown echter niets in te brengen. De Schot speelde ijzersterk, stond geen enkel breakpoint toe en had de zege in ruim anderhalf uur binnen.

Murray kende geen optimale voorbereiding op Wimbledon. Hij verloor op het toernooi van Queen's al in de eerste ronde en kampte daarna met een heupblessure. De Schot verklaarde een dag voor de start van het toernooi echter fit genoeg te zijn om zijn Wimbledon-titel te verdedigen.