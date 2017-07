Golfstaten: Qatar neemt eisen niet serieus, boycot blijft in stand

De politieke en economische boycot van de vier Arabische landen tegen Qatar blijft voorlopig in stand. De Saudische minister van Buitenlandse Zaken, Jubeir, zegt dat dat zo blijft tot Qatar "zijn beleid verbetert". Vandaag verliep het ultimatum dat aan de Qatarese regering was gesteld voor een reactie op een eisenlijst. De ministers van Buitenlandse Zaken van de landen spraken elkaar in Caïro.

De landen noemen de reactie van de Qatarese regering "niet serieus". Volgens de Egyptische minister van Buitenlandse zaken Shukri blijkt eruit dat Qatar niet inziet hoe ernstig de situatie is.

Egypte, Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten verbraken ongeveer een maand geleden de diplomatieke betrekkingen met het oliestaatje, omdat het het land islamitische militanten en Iran zou steunen. De emir van Qatar noemde Iran vorige maan "een islamitische macht die niet kan worden genegeerd". Dat schoot de andere landen, die het sjiitische Iran zien als de grote vijand, in het verkeerde keelgat.

Eisen

De vier landen eisen onder meer dat Qatar het door de regering gefinancierde tv-station Al Jazeera sluit. Ook willen ze dat Qatar de contacten met Iran op een lager pitje zet en de banden worden doorgesneden met de Moslimbroederschap, Hezbollah, al-Qaida en Islamitische Staat. Ze willen ook een geldbedrag als genoegdoening.

Saudi-Arabië beraadt zich over vervolgstappen nu Qatar niet aan de eisen voldoet, maar de vier kondigden geen nieuwe sancties aan. Jubeir zei wel dat de landen zich bij mogelijke nieuwe stappen zullen houden aan de internationale wetten.

Turkije

De Saudische minister sprak de hoop uit dat Turkije neutraal blijft in het conflict. Turkije en Qatar hebben een goede verstandhouding en investeerden de afgelopen jaren miljarden in elkaars economie.

De Turkse president Erdogan noemde de eisen van de vier golfstaten in strijd met het internationale recht. Hij waarschuwde dat Turkije Qatar "op alle mogelijke manieren" blijft steunen. Volgens Erdogan delen Turkije en Qatar dezelfde waarden en koestert hij hun goede relatie.