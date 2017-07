Hockeyer Bouwens zet punt achter carrière

Erik Bouwens zet per direct een punt achter zijn hockeycarrière. De 29-jarige middenvelder van Kampong en Oranje werd met de club uit Utrecht vorig jaar winnaar van de Euro Hockey League en dit seizoen kampioen. Hij speelde zeven jaar voorde Utrechters.

Bouwens debuteerde in 2007 bij Oranje, maar verdween daar vanwege zware blessures ook al snel weer van de radar. Na de Olympische Spelen van 2016 in Rio riep bondscoach Max Caldas hem weer op. In zijn twee interlandperiodes kwam Bouwens tot zestien interlands waarin hij vijf keer scoorde.

"Na de recente successen zoals de EHL-winst, het landskampioenschap en opnieuw een uitverkiezing voor Oranje, is het simpelweg mooi geweest", zo verklaart Bouwens in een persbericht van Kampong.