Vuurwapengevaarlijke crimineel voor tweede keer ontsnapt

De 19-jarige Luciano D. is voor de tweede keer ontsnapt uit een instelling. Hij wordt gezien als vuurwapengevaarlijk. Hij zat in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda en sloeg op 6 juni op de vlucht na begeleid verlof, meldt Omroep Brabant..

De politie noemt D. behalve vuurwapengevaarlijk ook onberekenbaar, en denkt dat hij ook nu een vuurwapen heeft. De politie is naar hem op zoek, en denkt dat hij nu in Amsterdam is. Wie hem ziet, moet hem niet zelf benaderen maar direct de politie bellen, is het advies.

Eerder ontsnapt

Eind 2015 ontsnapte D. ook al, nadat hij een uitvaart had mogen bezoeken. Toen zat hij nog in de jeugdgevangenis in Lelystad.

In januari zagen agenten hem in een auto in Amsterdam. Die werd tot stoppen gedwongen. Drie vrienden van D. stapten uit, maar de man zelf ging achter het stuur zitten en ging ervandoor. De politie schoot toen op hem, en wist hem ook te raken. Toch kon D. wegkomen. Later werd hij opgepakt in een woning in Amsterdam.

De regionale omroep NH besteedt vanavond in het tv-programma Bureau NH aandacht aan de ontsnapping van Luciano D.