Mannenvrij festival in Zweden, 'totdat ze zich allemaal gedragen'

Een dag na haar tweet bevestigde Knyckare het plan tegen Zweedse media: "Het eerste mannenvrije rockfestival ziet volgende zomer het licht."

De comédienne zegt dat het niet oneerlijk is om alle mannen te weren. "Het is blijkbaar OK om vrouwen de hele tijd te discrimineren, dus misschien is het ook OK om mannen drie dagen buiten te sluiten?"