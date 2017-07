Zo wil Zuid-Korea Noord-Korea verslaan (mocht het er ooit van komen)

'Vuurzee in Seoul'

Het klopt dat Zuid-Korea over betere wapens beschikt en uitermate snel kan handelen, zegt Van der Meer. Probleem is alleen dat Noord-Korea in korte tijd veel schade zou kunnen aanrichten in het land.

De hoofdstad van Zuid-Korea, Seoul, ligt grofweg 56 kilometer van de Noord-Koreaanse grens. Van der Meer: "Het regime in Pyongyang dreigt regelmatig dat ze de stad in een vuurzee kan veranderen. En dat is ook zo."