Betoging Wilders en tientallen anderen in Arnhem tegen komst Marcouch

Wilders noemde Marcouch in de aankondiging van de demonstratie een "fan van de islamofascistische moslimbroeder al-Qaradawi". Al-Qaradawi is een Egyptische islamitische geleerde en wordt gezien als de ideoloog van de Moslimbroederschap. Volgens Wilders wilde Marcouch de theoloog met subsidie naar Nederland halen voor een lezing, wat Marcouch ontkent.

De PVV-voorman hekelt ook de opvattingen die Marcouch volgens hem over de politie heeft. "De man die wél vindt dat agenten Turks of Arabisch moeten kunnen spreken én voorstander is van hoofddoekjes bij de politie, maar vindt dat PVV'ers niets bij de politie te zoeken hebben", schrijft Wilders over Marcouch op Twitter. Hij noemt hem meer geschikt als burgemeester van Rabat dan van Arnhem.

Marcouch zegt dat het iedereen vrij staat om te demonstreren. "Zolang mensen zich aan de wet houden, mag je demonstreren. Ook de heer Wilders." Hij voegde daaraan toe dat hij zelf vooral fan is van mensen die verbinding zoeken met elkaar. "Omdat je uiteindelijk het land, ons land, met elkaar veel beter vooruit helpt."

Volgend jaar wil de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in Arnhem.