Wapens gevonden bij terrorismeonderzoek Brussel

De Belgische politie heeft vannacht bij zes huiszoekingen in Brussel vier verdachten opgepakt. In een garagebox vonden speciale eenheden twee kalasjnikovs. Ook werden bij de huiszoekingen andere wapens gevonden.

Volgens Belgische media denkt de politie dat de verdachten een aanslag wilden plegen. Het federaal parket wil alleen zeggen dat de huiszoekingen hoorden bij een terrorismeonderzoek.

Geradicaliseerde broers

De politieacties waren in de Brusselse gemeente Anderlecht. Twee van de arrestanten zouden geradicaliseerde broers zijn. Het is nog niet duidelijk wat de link is tussen de verdachten en de garagebox. Later vandaag beslist een onderzoeksrechter of de arrestanten vast blijven zitten.

Tegelijk waren er in hetzelfde onderzoek huiszoekingen in Frankrijk. Daarbij is een 42-jarige man opgepakt, die wordt verdacht van het plannen van een gewelddadige actie.

Motorbende

Volgens Belgische media hebben de opgepakte mensen banden met de Kamikaze Riders. Verschillende leden van deze motorbende werden al veroordeeld voor terrorisme. De Kamikaze Riders zouden banden hebben met de terroristische organisatie Sharia4Belgium.