Messi blijft trouw aan Barcelona

Lionel Messi gaat zijn contract bij FC Barcelona met drie jaar verlengen en zal daarom tot medio 2021 blijven, zo meldt de website van de Spaanse topclub.

Clubs die de 30-jarige Argentijn willen overnemen, moeten naar verluidt diep in de buidel tasten. De dribbelkoning mag weg voor 300 miljoen euro.

Messi, die in 2003 al naar Catalonië kwam, speelde tot nu toe 583 wedstrijden voor Barcelona en was daarin goed voor 507 doelpunten. De Argentijn brak allerlei records en is onder meer topscorer aller tijden van de Primera Division én Barcelona.

Hij veroverde acht keer de Spaanse titel, won de Champions League vier keer en werd vijf keer tot beste speler van de wereld uitgeroepen (Gouden Bal).