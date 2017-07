Internationale politieactie tegen Italiaanse maffia

De operatie in Barcelona begon vanochtend vroeg met een inval in een Italiaans restaurant in het centrum. Daarna volgden huiszoekingen in heel de stad, onder meer bij bedrijven en andere restaurants. Die werden volgens de politie gebruikt bij witwasacties.

De Spaanse politie heeft tijdens de actie 520 kilo cocaïne en 450 kilo hasj en marihuana in beslag genomen.

Maffialeden strijken vaker neer in Barcelona en omgeving, omdat de stad niet ver van Italië ligt, maar ze daar wel relatief ongestoord hun gang kunnen gaan. In de regio Catalonië, waar Barcelona in ligt, zitten naar schatting zeker twintig Camorra-clans.