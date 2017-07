Vliegende mieren in je haar en drankje. Waar komen ze vandaan?

Maar sommige mieren vinden hun geliefde niet en komen daardoor terecht in je drankje, op je huid of in je huis. "Ik snap dat het irriteert, maar mensen hoeven zich niet druk te maken", zegt Rienks. "De dieren hebben niet de intentie om jou op te zoeken of om je te bijten. Hun enige doel is zoveel mogelijk eitjes leggen."

Gelukkig duurt de paringsvlucht maar een paar dagen, vertelt Rienks. "Als alle koninginnen in je tuin bevrucht zijn, is de plaag weer voorbij."