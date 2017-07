Jihadganger vaak jong, bekeerd en mislukt op school

Nederlandse jihadisten die naar Syrië en Irak zijn gegaan, zijn relatief vaak bekeerlingen: jongeren zonder moslimachtergrond die tot de islam zijn bekeerd.

13,6 procent van de 280 Nederlandse jihadgangers is bekeerling, terwijl bekeerlingen in Nederland nog geen 2 procent van de moslimbevolking uitmaken. Dat blijkt uit cijfers van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Duitsland en Frankrijk

Ook in Duitsland en Frankrijk is het aantal bekeerlingen onder jihadisten relatief hoog. Daar bedraagt het percentage bekeerlingen onder hen 12 respectievelijk 13, schreef HCSS-onderzoeker Reinier Bergema in mei op bellingcat.com.

Bergema ontdekte ook dat onder de bekeerde jihadgangers opvallend veel vrouwen zitten. Van alle Nederlandse jihadgangers in Syrië is 26 procent vrouw, maar van de bekeerlingen onder hen is 61 procent vrouw.

Postbode

Deskundigen denken dat bekeerlingen makkelijker radicaliseren, omdat zij de islam niet van huis uit hebben meegekregen. Daardoor gaan zij makkelijker mee in opvattingen die ze op radicale websites vinden.

De Volkskrant geeft het voorbeeld van de voormalige postbode Victor D. uit het Overijsselse dorp Heeten. Hij vertrok in april 2013 naar Syrië, sloot zich aan bij een aan al-Qaida gelieerde groep en stapte daarna over naar IS.

Zuid-Holland

Jihadgangers zijn relatief jong: de gemiddelde leeftijd is 23 jaar. De meesten waren tussen de 18 en 25 toen ze vertrokken. De oudste was 50, de jongste die zelfstandig reisde 15.

Van de Nederlandse jihadgangers van wie de woonplaats bekend is, komt meer dan de helft uit Zuid-Holland: 89 van 163, van wie 32 uit Den Haag. Zij kennen elkaar uit de moskee of van groepen met dezelfde radicale opvattingen.

Uit de gegevens in de databank blijkt verder dat meer dan de helft voortijdig is afgehaakt bij een opleiding.

Bijna de helft van de Syriëgangers heeft een Marokkaanse achtergrond; tien procent heeft een Turkse achtergrond.