Uitzendkracht kan huis kopen met verklaring van uitzendbureau

275.000 mensen

Nu gaan ook andere uitzendbureaus zulke perspectiefverklaringen afgeven. Er werken zo'n 275.000 mensen langer dan een jaar bij uitzendbureaus.

Er is een speciale stichting opgericht die de kwaliteit van de perspectiefverklaringen in de gaten houdt. In die stichting zitten hypotheekverstrekkers, uitzendbureaus, consumentenorganisatie en het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie.

Het is niet zo dat iemand met een perspectiefverklaring gegarandeerd een hypotheek krijgt. Banken blijven ook naar andere individuele omstandigheden kijken, zoals of er sprake is van schulden.