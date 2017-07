Het wordt weer drukker in de Nederlandse winkelstraten

De drukte in de Nederlandse winkelstraten neemt weer toe. Het aantal bezoekers steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met gemiddeld 3,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van retail-adviesbureau RMC, dat met apparatuur op straat het aantal passanten mat. De grootste toenames - tot wel 35 procent - zijn te zien in middelgrote steden als Bergen op Zoom, Zeist, Tilburg, Middelburg en Heerenveen. Typische shopsteden als Maastricht, Den Bosch en Breda scoren juist iets lager.

"Middelgrote steden hebben de afgelopen jaren tijdens de crisis enorme klappen gehad. Die hebben nu dus weer veel terrein te winnen", zegt Huib Lubbers, directeur van RMC.

Meer reuring

In hoeverre winkels profiteren van meer volk op straat, is nog niet duidelijk. Maar bijvoorbeeld winkeliers in Bergen op Zoom zijn erg blij met de opleving: "Een aantal jaren geleden dacht ik toch weleens: waar zijn in hemelsnaam al die consumenten? Zo stil was het in de winkelstraat. Nu is er weer reuring", zegt Leon Videler, voorzitter van de plaatselijke winkeliersvereniging.

Lubbers ziet ook groei in de horeca. "En daardoor wordt de binnenstad als geheel aantrekkelijker. Die ervaring en beleving is niet eenvoudig te vervangen door het internet. Dus winkelgebied en binnenstad blijven belangrijk voor de consument."

Eilanden dik bezaaid

Overigens hebben de Waddeneilanden Vlieland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel van alle gemeenten de meeste winkels per duizend inwoners, zo meldt het CBS. Dat komt doordat er veel toeristen komen en er maar weinig mensen wonen.

Er zijn nog zo'n 88.000 fysieke winkels in Nederland, in Amsterdam staan er het meest. Kledingwinkels komen het vaakst voor.