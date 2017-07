Politie arresteert verdachten fatale mishandeling Tilburg

De politie heeft twee verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van een 44-jarige Tilburger. De man werd in januari ernstig mishandeld bij een snookercentrum in de stad en zwaargewond achtergelaten op de parkeerplaats. Hij bezweek een dag later aan zijn verwondingen.

Opsporingsprogramma's besteedden aandacht aan de zaak. Waarom het slachtoffer werd mishandeld, is nog steeds niet duidelijk. De man is niet beroofd, terwijl hij die avond veel geld op zak had. Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Waar de verdachten zijn opgepakt en wie het zijn, wil de politie niet zeggen. Alleen bekend is dat de twee voorlopig vastzitten en geen contact met de buitenwereld mogen hebben.