Kinderen in Iraakse stad Mosul psychisch zwaar getekend

Kinderen uit Mosul zijn psychisch zwaar getekend door de hevige gevechten in de Iraakse stad en de jaren onder IS-bewind. Onderzoekers van de hulporganisatie Save the Children hebben dat vastgesteld in gesprekken met kinderen in een vluchtelingenkamp.

De experts spraken in het kamp ten zuiden van Mosul met 65 gevluchte kinderen van allerlei leeftijden. Bijna allemaal hebben ze de afgelopen tijd minstens één familielid verloren.