Dertien gebedshuizen verenigd in 'Grootste Museum van Nederland'

Voor veel mensen die in het buitenland op vakantie gaan, hoort het erbij: een kerk bezoeken. Maar in eigen land lopen mensen minder makkelijk een gebedshuis binnen. Dertien gebedshuizen willen daar iets aan doen. Zij hebben zich verenigd in Het Grootste Museum van Nederland.

Ongemakkelijk

"Mensen voelen zich niet altijd op hun gemak om zomaar een kerk binnen te stappen", zegt Douwe Wiegersma van Museum Catharijneconvent, waar het idee voor het Grootste Museum van Nederland ontstond. "En als mensen dan wel een kerk binnenstappen, worden ze nogal eens aan hun lot overgelaten. Dan krijgen ze geen uitleg over wat er te zien is. Zonde, want in gebedshuizen zijn zoveel schatten te ontdekken."

Daarom moet het makkelijker worden om gebedshuizen te bezoeken, vindt de organisatie. Door ruimere openingstijden en toegankelijke informatie over de geschiedenis van het gebouw bijvoorbeeld. Elf kerken en twee synagogen - verdeeld over het land - hebben zich aangesloten bij Het Grootste Museum van Nederland. Het is niet één fysiek museum, maar de dertien gebedshuizen verenigen zich onder deze noemer.

Ontstaan

Het idee ontstond na de publicatie van het boek Kerkinterieurs in Nederland, dat werd samengesteld door Museum Catharijneconvent. Wiegersma: "In het boek staan de honderd mooiste kerken van Nederland. We vonden het jammer dat mensen in sommige gevallen de kerken alleen in het boek konden bekijken. We willen dat mensen ook de kerken kunnen bezoeken."

Bovendien hoopt de organisatie dat het het draagvlak voor gebedshuizen in Nederland vergroot. Dat kan er weer toe leiden dat er meer geld in het laatje vloeit dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld restauratie.

Zondagmiddag

Één van de aangesloten gebedshuizen is de Cenakelkerk in Heilig Landstichting vlak bij Nijmegen waar pastor Herwi Rikhof werkzaam is. "We hebben een schatkamer aan verhalen en juist in deze tijd is het belangrijk die aan de wereld te tonen", zegt Rikhof. Hij verwijst naar een muurschildering in de kerk, waarbij apostel Paulus de verandering maakt van vervolger van christenen, naar iemand die mensen uit de duisternis probeert te halen. En dat speelt zich nota bene af in Syrië.

Om mee te kunnen doen, heeft de kerk van Rikhof wel een paar aanpassingen moeten maken. Zo was de kerk alleen maar op zondagmiddag geopend voor het publiek. Nu zijn ze vier middagen in de week open. "We hebben ook een audiotour ontwikkeld en we hebben veertig vrijwilligers bereid gevonden om ons te helpen bij het begeleiden van bezoekers."

De Cenakelkerk is deze week al begonnen met de aangepaste openingstijden en daar kwamen tot nu toe 150 bezoekers op af. Vanaf donderdag openen alle locaties van Het Grootste Museum van Nederland de deur.