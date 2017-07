‘Strijdende partijen in Zuid-Sudan gebruiken honger als wapen’

De strijdende partijen in Zuid-Sudan sluiten burgers bewust af van voedselleveringen. Zowel het regeringsleger als milities van de oppositie maken zich in de Zuid-Sudanese regio Centraal Equatoria ook nog schuldig aan andere wreedheden. Dit schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat vandaag is gepubliceerd.

"Burgers worden onder vuur genomen en met machetes afgeslacht, huizen en landerijen worden platgebrand en vrouwen en meisjes verkracht", zegt Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf.

Sinds er in 2013 een burgeroorlog uitbrak in Zuid-Sudan zijn al een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Het land kampte begin dit jaar ook al met hongersnood.

Bosgraaf wil dat er een speciale Afrikaanse rechtbank wordt opgezet om daders van de gruwelijkheden in Zuid-Sudan te berechten. Hij benadrukt dat voedsel inzetten als oorlogswapen geen incident is in het Afrikaanse land. "Wij hebben honderd mensen gesproken. Uit hun getuigenissen blijkt dat beide partijen voedselkonvooien tegenhouden als het hen uitkomt. Volgens de Geneefse Conventie kan dat een oorlogsmisdaad zijn. We zijn altijd terughoudend als het gaat over dat soort beschuldigingen, maar dit is echt structureel."