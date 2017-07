Geen straf voor losbandige Berlijnse 'Partypolizei'

Ruim 220 losgeslagen agenten uit Berlijn krijgen geen straf vanwege hun gedrag voorafgaand aan de G20-top in Hamburg. Ze kwamen vorige week zondag in de stad aan en werden een dag later alweer weggestuurd vanwege hun gedrag.

Het gedrag van de 'Partypolizei' leidde tot flink wat ophef in Duitsland. De jonge agenten vierden uitbundig feest in hun containeronderkomen. Daarbij gedroegen ze zich volgens de Hamburgse politie "onfatsoenlijk en onacceptabel". Duitse media berichtten dat er tegen hekken werd geplast en een schaars geklede vrouw zou met een wapen in haar hand op een tafel hebben gedanst. Ook waren er berichten over seks in het openbaar.

Volgens de Berlijnse politie is een straf niet op z'n plaats, omdat er geen getuigenverklaringen zijn en geen video's of foto's zijn gemaakt. Ook is het verhaal volgens de politie behoorlijk opgeklopt.