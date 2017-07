Formatie Dag 111: de vier partijen zijn er nog lang niet

De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken vanmiddag 3,5 uur met elkaar. Zelf willen de partijen niet spreken over een 'beslismoment' of doorgaan zin heeft of niet.

Toch zijn de komende dagen wel belangrijk voor het eventuele succes van deze onderhandelingen, denkt NOS-verslaggever Ron Fresen. Alle moeilijke onderwerpen komen op tafel, dus ook de medisch-ethische.

"In kringen van ChristenUnie en D66 is men nog niet al te optimistisch over een akkoord over deze onderwerpen. Dat worden zware, ingewikkelde gesprekken waarbij beide partijen het gevoel moeten krijgen dat hun principes overeind blijven", zegt Fresen.

Volgens ChristenUnie-leider Segers zijn de vier partijen "er nog lang niet". Ze hebben weer advies van externen nodig. Daarom schuift directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau morgenochtend aan. Hij sprak vorige week ook al met het viertal.

In de middag praten Rutte, Buma, Pechtold en Segers dan weer verder met informateur Zalm.