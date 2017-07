Vrouw die zwaargewond raakte door keien op de weg van intensive care

Een 32-jarige vrouw die anderhalve week geleden zwaargewond raakte nadat ze in Schijndel met haar auto over een paar keien was gereden, is van de intensive care af. Dat meldt Omroep Brabant. De vrouw heeft zware verwondingen en ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar ze is bij kennis.

De vrouw reed in de nacht van 23 op 24 juni op een donkere weg over de keien, die midden op de weg lagen. Haar auto kreeg een klapband, raakte van de weg en belandde tegen een boom.

De vrouw kwam bekneld te zitten in haar auto en moest er door de brandweer uitgehaald worden. Ze liep onder meer een klaplong op en moest meerdere operaties ondergaan. In het ziekenhuis hebben ze haar een tijd in coma gehouden.

Getuigen

Volgens de politie zijn de keien bewust op de weg gelegd. Er wordt daarom gezocht naar getuigen. Naar aanleiding van een uitzending in een opsporingsprogramma zouden er al tientallen tips zijn binnengekomen. 25 rechercheurs van de politie onderzoeken de zaak.