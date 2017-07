Celstraf geëist na flatbrand door zelfgemaakte rookbom

Tegen een flatbewoner uit Alphen aan den Rijn is vandaag dertig maanden celstraf geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Door zijn experiment met een rookbom moesten in december drie verdiepingen van de flat ontruimd worden. Tien woningen raakten beschadigd door brand.

Zijn vriend, die hielp bij het maken van de rookbom, hoorde twintig maanden cel tegen zich eisen, waarvan acht voorwaardelijk.

"Ik denk dat het de nachtmerrie van iedere flatbewoner is. Kun je nog wel wegkomen als er brand ontstaat? We hebben inmiddels gezien hoe dat in Engeland is gegaan. Hoe desastreus het kan zijn", zei de officier van justitie vandaag. Volgens Omroep West sprak ze van een "ontzettend domme actie".

Rookbom

Alphenaar Youri P. was op 18 december bezig met een rookbom voor Oudjaarsdag. Bij het verwarmen van de stoffen, sloeg de vlam in de pan. Daarna was er geen houden meer aan. De man raakte zelf gewond aan zijn gezicht en vluchtte. Tientallen buren moesten hun woning ontvluchten vanwege de brand.

In de rechtbank las de rechter een brief voor van de bovenbuurman. Deze dove hartpatiënt was door alle consternatie heen geslapen. Hij werd tot zijn schrik gewekt door een brandweerman die in zijn slaapkamer stond. De gordijnen en een bank waren toen al zwartgeblakerd.

Schade

De brand-, rook- en roetschade aan alle tien getroffen woningen, inclusief die van de verdachte zelf, bedroeg zo'n 68.000 euro. De schade had nog groter kunnen zijn, want in de woning van de verdachte stond een doos met 13 kilo illegaal knalvuurwerk. Die vatte gelukkig geen vlam.

Het in huis hebben van verboden vuurwerk is door het OM wel meegewogen in de strafeis. Daarnaast weegt het OM mee dat de man allerlei harddrugs in huis had. Het ging onder meer om xtc en speed.

Spijt

De advocaat van Youri P. vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. Volgens haar was er sprake van een ongeluk. Daarnaast heeft P. uitgebreid spijt betuigd. Dat deed hij vandaag tijdens de zitting opnieuw. Ook schreef hij alle bewoners van de flat een excuusbrief vanuit de cel waar hij in voorarrest zat.

De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.