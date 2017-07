Sportschoolketen filmt in kleedkamers

Fitnessketen Fit For Free heeft in negentien vestigingen camera's hangen in de kleedkamers, meldt RTL Nieuws. Bij zeker een vestiging was er sprake van een camera die op de douches was gericht, maar die is na vragen van de nieuwsrubriek weggehaald.

Volgens de fitnessketen vonden er in de kleedruimten veel diefstallen plaats en zijn daarom camera's opgehangen. Tegen RTL zegt het bedrijf dat er door de camerabewaking geen gevallen van diefstal meer zijn in de kleedkamers.

Op de website van Fit For Free stond volgens RTL aanvankelijk dat de bewakingscamera's in kleedkamers "gericht zijn op haakjes voor jassen en alleen het gezicht in beeld brengen". Nu is die tekst gewijzigd. Op de website staat nu dat de camera's "nooit gericht zijn op de doucheruimtes".

De camerabeelden worden volgens Fit For Free niet langer dan drie dagen bewaard en daarna overschreven. Ook staan de camera's niet altijd aan. "Waar we camera's hebben in herenkleedkamers hebben klanten de mogelijkheid om zich ergens anders om te kleden", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

Enkele meldingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar enkele meldingen gekregen van klanten over het cameratoezicht bij Fit for Free. Daarop is door de Autoriteit contact gezocht met de fitnessketen, die daarop beloofde te voldoen aan alle voorwaarden. Zo mogen geen ontklede mensen in beeld zijn en moeten klanten op de hoogte worden gebracht van de camera's.

Klanten zeggen tegen RTL dat ze echter niet op de hoogte zijn gebracht van de camerabewaking.

Door de Autoriteit is verder geen aanvullend onderzoek gedaan naar het cameratoezicht. "We gaan ervan uit dat een bedrijf niet tegen ons liegt". De instantie zegt morgen met een reactie te komen.