Federer en Djokovic krijgen winst in de schoot geworpen

Roger Federer en Novak Djokovic, samen goed voor tien titels op Wimbledon, zijn probleemloos doorgedrongen tot de tweede ronde op het heilige gras in Londen. Beide favorieten zagen hun opponent halverwege de tweede set opgeven.

De als derde geplaatste Federer was Aleksandr Dolgopolov aan het lesgeven toen de niet geheel fitte Oekraïner opgaf bij een 6-3, 3-0 stand voor de Zwitser. Er waren toen 42 minuten gespeeld op het Centre Court.

Ook Djokovic krijgt hulp

Het publiek was daar al niet verwend, want ze zagen Djokovic, de nummer twee van de plaatsingslijst, nog korter in actie. Zijn tegenstander, de Slowaak Martin Klizan moest opgeven vanwege een voetblessure. De Serviër leidde op dat moment met 6-3, 2-0.