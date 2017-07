Tom-Jelte Slagter wint in Oostenrijk

Tom-Jelte Slagter is winnaar geworden van de tweede etappe in de Ronde van Oostenrijk. De renner van Cannondale was in de 199 kilometer lange rit van Wenen naar Pöggstal drie medevluchters te snel af.

De Eritreër Mekseb Debesay finishte als tweede, voor de Colombiaan Miguel Lopez Moreno en Martijn Tusveld (Roompot). Het viertal was in de etappe, waarin in de finale drie keer de Jasenegg (2 km à 4,7%) moest worden beklommen, op 6 km van de meet ontsnapt uit het uitgedunde peloton.

De Belg Sep Vanmarcke werd op negen seconden vijfde en bleef in het bezit van de gele trui.