IAAF-onderzoek: hogere testosteronspiegel voordeel voor atletes

De Zuid-Afrikaanse olympisch kampioene Caster Semenya (800 meter) is al jarenlang binnen de internationale atletiekwereld onderwerp van felle discussies. Van de atlete is bekend dat ze van nature een hoger testosteronniveau heeft. De Indiase sprintster Dutee Chand werd in 2014 zelfs uitgesloten op basis van nieuwe regels die de IAAF hanteerde.

Chand meldde zich bij het internationaal sporttribunaal CAS. Die instantie floot de atletiekfederatie terug en schortte de omstreden regelgeving in juli 2015 voor twee jaar op. Met het voorlopige besluit stelde het CAS de IAAF wel in staat nieuw bewijs aan te leveren. En daar maakt de atletiekfederatie nu gebruik van.

Geen gevolgen voor WK

Voor de WK in Londen, die begin augustus worden gehouden, hebben de uitkomsten van het onderzoek geen gevolgen. De IAAF probeert tot eind juli zoveel mogelijk bewijslast bij het CAS aan te dragen om vrouwen met een te hoog testosterongehalte buiten het wedstrijdcircuit te houden.

"Ons startpunt is eerlijke competitie bij de vrouwen, maar we hebben het wel over mensen en hun families", zei IAAF-voorzitter Sebastian Coe dinsdag over het complexe onderwerp.