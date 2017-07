Steenbergen is aan rust toe: geen WK zwemmen

Zwemster Marrit Steenbergen ontbreekt op de WK van later deze maand in Boedapest. De 17-jarige Friezin had zich geplaatst voor de 200 meter vrije slag en zou ook op de estafette uitkomen, maar is aan rust toe.

"Ze heeft een enorm zwaar examenjaar gehad en een schitterende cyclus achter de rug bij de EK jeugd in Netanya" licht hoofdcoach Marcel Wouda de absentie van Steenbergen toe. "De accu is leeg. Marrit is niet wedstrijdfit voor deze WK."

Steenbergen zwom vorige week op de EK jeugd naar de gouden medaille op de 100 meter vrije slag en veroverde zilver met de estafetteploeg op de 4x100 vrij.